Yu-Gi-Oh!, nel TCG arriva un nuovo tipo di mostro: ecco i Mostri Illusione!

Il set Accesso Cybertempesta di Yu-Gi-Oh! ha appena fatto il suo debutto nei negozi specializzati e in edicola, ma è già giunto il momento di guardare oltre, visto che le novità all'orizzonte per il TCG Konami sembrano essere davvero epocali. Nei prossimi mesi, infatti, assisteremo all'arrivo di un nuovo tipo di Mostro in Yu-Gi-Oh!.

Il 12 maggio, infatti, arriverà in Giappone Duelist Nexus, il nuovo set principale di Yu-Gi-Oh! dopo Accesso Cybertempesta. Duelist Nexus arriverà in occidente solo a fine luglio ma, man mano che il suo lancio orientale si avvicina, emergono sempre più informazioni sulla sua cardlist.

Una di queste - nonché quella di gran lunga più interessante - è che Duelist Nexus introdurrà i Mostri Illusione, il primo nuovo Tipo di Mostro dai tempi ormai lontanissimi dello Starter Deck: Link Strike (Attacco Link in Italia), uscito nel 2017 e che portava con sé i mostri Cyberso, o Cyberse per chi gioca in inglese.

La particolarità dei mostri Illusione è che, trattandosi di vere e proprie illusioni, essi non possono essere sconfitti in battaglia, ma non possono nemmeno sconfiggere i mostri dell'avversario. È ancora presto per fare previsioni sul loro utilizzo nel gioco (e sulla forza degli archetipi che si baseranno su di essi), ma sembra evidente fin da ora che i mostri Illusione si caratterizzeranno per degli effetti estremamente potenti da attivare in battaglia.

Per il momento, Konami ha rivelato quattro mostri Illusione, tre dei quali sono dei "semplici" mostri con effetto, mentre il quarto è una fusione. Sfortunatamente, tutte le carte sono in giapponese, perciò dovremo aspettare una traduzione accurata del loro testo prima di conoscerne gli effetti completi. Secondo Yu-Gi-Oh! News TCG, però, una di queste carte si chiamerà Nightmare Magician (Incantatore dell'Incubo) e avrà un effetto che permetterà di controllare un mostro avversario per una Battle Phase.