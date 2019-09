Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimentions: l'autore del manga ha animato una scena del film!

Yu-Gi-Oh! the Dark Side of Dimensions, l'ultimo film della saga dedicata a Yugi Muto, ha debuttato in Italia nel 2017 ed è stato accolto positivamente dai fan. Recentemente, è stato rivelato che l'autore della serie, Kazuki Takahashi, avrebbe addirittura curato personalmente l'animazione di una particolare scena durante il duello tra Yugi e Kaiba.

La scena, come potete vedere in calce all'articolo, mostra Yugi mentre indossa il suo particolare Duel Disk. Agli animatori di Studio Gallop la bozza è piaciuta particolarmente, e dunque non sono state effettuate modifiche durante la realizzazione del prodotto finale.

Takahashi è un mangaka molto duttile e non è nuovo a questo tipo di lavori. Nel corso della sua lunga carriera, l'autore ha partecipato più volte alla creazione delle cosiddette Key Animation e non ha mai avuto paura di prendersi la responsabilità delle proprie scelte. La clip, postata su Twitter dall'utente @Katleho_Tshita, ha guadagnato la bellezza di 3500 mi piace e 1000 retweet.

Yu-Gi-Oh! the Dark Side of Dimensions è un film del 2016 diretto da Satoshi Kuwabara. La pellicola ha raccolto circa 800 milioni di yen in tutto il mondo, poco meno della metà del suo fortunato predecessore Yu-Gi-Oh!: Bonds Beyond Time.

E voi cosa ne pensate? Avete visto il film? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui siate fan dell'opera di Takashi inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa splendida rappresentazione del Millenium Puzzle, acquistabile per la modica cifra di 2200 euro.