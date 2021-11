Yu-Gi-Oh!: torna disponibile lo storico Duel Disk ufficiale in tempo per i regali natalizi

Il manga di Yu-Gi-Oh!, scritto e disegnato da Kazuki Takahashi, è diventato un'icona della cultura giapponese grazie alla geniale intuizione del maestro di concentrare una storia sulle varie abilità delle carte, articolando il tutto all'interno dell'affascinante immaginario dell'Egitto dei faraoni.

A 25 anni dal debutto di Yu-Gi-Oh! la serie continua ancora oggi a far parlare di sé grazie ad un merchandising come pochi, forte di un gioco di carte collezionabili che si rinnova di anno in anno con nuove figurine e regole. Il titolo è così conosciuto che Konami aveva avviato persino una collaborazione con il noto calciatore Griezmann per promuovere il brand, contratto poi stracciato a seguito di alcune accuse di razzismo all'asso dell'Atletico Madrid, attualmente in prestito dal Barcellona.

Ad ogni modo, recentemente UCC Distributing studio ha presentato l'ultimo oggetto a tema ufficiale legato alla saga di Yu-Gi-Oh!, ovvero una riproduzione dello storico Duel Disk. Il modello in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è legato dalla licenza ufficiale ed è già disponibile a partire dal 25 novembre per una cifra di 129 dollari (115 euro).

La riproduzione del duel disk degli anni '90 è inoltre caratterizzato da un piccolo display che segna i life points, l'ideale per tenere sempre davanti agli occhi i punti rimanenti di ciascun giocatore.