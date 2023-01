Yu-Gi-Oh!, torna la promozione Lost Art: svelate le 6 carte esclusive dei negozi OTS

Con l'inizio del 2023, anche il cardgame di Yu-Gi-Oh! si sta preparando a ripartire con le nuove uscite. Dopo aver annunciato l'imminente lancio dell'espansione Incredibili Difensori, in arrivo il 19 gennaio, Konami ha presentato le carte promo Lost Art del 2023, disponibili nel corso di quest'anno presso gli OTS Store.

Come ogni anno, l'iniziativa Lost Art è stata pensata per sostenere gli Official Tournament Store (OTS, in italiano Negozi Ufficiali di Tornei) legati al brand di Yu-Gi-Oh!, fornendo loro una serie di carte esclusive, reprint e figurine dotate di artwork alternativi da distribuire ai collezionisti più incalliti come "regalo" dopo aver effettuato un acquisto di persona.

Nello specifico, la pagina dedicata alla promozione sul sito web di Konami spiega che ogni mese arriverà una nuova carta della serie, che sarà disponibile negli OTS Store fino a esaurimento scorte e che verrà regalata a chiunque acquisti almeno 30 Euro in prodotti sigillati del TCG di Yu-Gi-Oh!. Per il momento, le carte annunciate sono sei, perciò l'iniziativa dovrebbe andare avanti almeno fino a metà 2023.

Tra le carte presenti nel set Lost Art di quest'anno ci sono dei reprint d'eccezioni, come Zombyra l'Oscuro, Don Zaloog e Senju dalle 1.000 Mani, quest'ultimo con un artwork completamente diverso da quello che lo ha resto famoso nel 2002, quando la carta è stata lanciata come Rara nell'espansione Sovrano della Magia.

Tra le carte più recenti, invece, troviamo le Trappolatrici Genlisea e Allomerus e Lamento dello Stige, l'unica carta non-mostro del set. Se Lamento dello Stige è stata presentata per la prima volta nel 2009, con il set Potere della Polvere di Stelle, le due Trappolatrici sono invece carte più recenti: entrambe sono infatti state rilasciate nel 2020, rispettivamente con i set Duello Sovraccarico e Codice Eternità.