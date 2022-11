Yu-Gi-Oh!, tornano le Bestie Cristallo: è arrivato il nuovo set Battaglie della Leggenda

Dopo avervi parlato dell'annuncio della nuova espansione del TCG di Yu-Gi-Oh!, Battaglie della Leggenda: Vendetta Cristallo, è oggi arrivato l'annuncio ufficiale di Konami: il nuovo set del TCG di Yu-Gi-Oh! è arrivato in tutti i negozi specializzati e presso i rivenditori online.

Il set, che contiene un totale di 105 carte, divise tra 61 carte Ultra Rare, 36 Rare Segrete e 8 Rare Starlight, è acquistabile da giovedì 17 novembre nei classici booster, ciascuno con cinque carte diverse, di cui quattro Ultra Rare e una Rara Segreta o Starlight. Vista la mancanza di carte di rarità più bassa o Comuni, il set sarà all-foil.

Tra le carte presenti nell'espansione, a fare la parte del leone saranno le Bestie Cristallo Avanzate, una revisione dell'archetipo Bestia Cristallo lanciato da Konami ormai più di dieci anni fa con la serie animata Yu-Gi-Oh! GX. L'archetipo, originariamente alla base del deck del personaggio dell'anime Jesse Anderson, è stato ripreso dal TCG molto di recente, con l'annuncio dello Structure Deck Leggenda delle Bestie Cristallo, pubblicato in Italia a fine settembre.

Le forme avanzate delle Bestie Cristallo hanno degli effetti più potenti delle carte originali: per esempio, la Bestia Cristallo Avanzata Tigre Topazio ha la capacità di aumentare l'attacco di tutte le bestie cristallo alleato e al contempo di ridurre quello di tutte le carte dell'avversario. Al contrario, la Bestia Cristallo Tigre Topazio originale aveva la capacità di aumentare solo il proprio attacco.

Ci sarà inoltre spazio per carte di supporto per altri archetipi e per novità assolute provenienti da ogni stagione dell'anime fino a Yu-Gi-Oh! VRAINS: per esempio, il set aggiungerà pezzi importantissimi per il mazzo Ignis Terra e per l'archetipo basato su carte come il Cavaliere del Joker e i 3 Moschettieri delle Figure.