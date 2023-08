Yu-Gi-Oh!, tornano gli Eroi Elementali: in arrivo nel set-collezione di inizio 2024

Le uscite autunnali di Yu-Gi-Oh! saranno tantissime e alterneranno novità assolute e ritorni di fiamma. Konami, però, ha appena annunciato che il 2024 si aprirà all'insegna della nostalgia, grazie ad un nuovo set che includerà anche i famosissimi mostri EROE Elementale di Yu-Gi-Oh! GX.

L'espansione sarà chiamata Battles of Legend: Chapter One, o "Battaglie della Leggenda: Capitolo Uno" in italiano, e raccoglierà i primi quattro set della sub-serie Battaglie della Leggenda. Per chi non lo sapesse, la linea di prodotti Battaglie della Leggenda è iniziata nel 2017 con la release del set Vendetta della Luce: da allora, la sub-serie è andata avanti con un'uscita ogni anno, fino ad oggi. L'ultima uscita è stata Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa, arrivata in edicola a inizio luglio.

Battles of Legend: Chapter One raccoglierà quattro set, o almeno le loro carte più iconiche, lanciati tra il 2017 e il 2020. Le espansioni "condensate" nel "Chapter One" saranno:

Battaglie della Leggenda: Vendetta della Luce

Battaglie della Leggenda: Vendetta Implacabile

Battaglie della Leggenda: Vendetta dell'Eroe

Battaglie della Leggenda: Armageddon

La nuova espansione sarà venduta in appositi box, che conterranno 30 carte comuni, 6 carte Ultra Rare, una Rara Segreta e un dado collezionabile su un totale di sei diversi. Le carte Ultra Rare non saranno disponibili con il tradizionale trattamento foil con nome color oro, ma in trattamenti con nomi in diversi colori (per il momento non ancora annunciati).

Tra le carte più interessanti in arrivo nel set, che sarà ovviamente composto quasi unicamente da ristampe, avremo "Numero 90: Signore Fotonico Occhi Galattici" e "Imperatore del Chaos, il Drago dell'Armageddon", due carte sempre più difficili da trovare sul mercato secondario. Inoltre, possiamo aspettarci un'infornata di carte di Yu-Gi-Oh! GX, tra cui i Cyber Draghi di Zane Truesdale e gli EROI Elementali di Jaden Yuki. Infine, nel set ci sarà anche una speciale versione dell'iconico mostro XYZ Numero 39: Utopia in Linguaggio Astrale.

Sfortunatamente, per poter mettere le mani sul set-collection ci sarà da attendere ancora un bel po', dal momento che Battles of Legend: Chapter 1 arriverà il 23 febbraio 2024 in tutto il mondo, con un prezzo consigliato di 15,99 Dollari per box.