Yu-Gi-Oh, ora è ufficiale: Ipernova Fotonica arriva il 9 febbraio con 100 nuove carte!

A meno di un mese dall'uscita del set tri-tematico di Yu-Gi-Oh! Incredibili Difensori, arriva oggi l'ufficialità di un altro lancio molto atteso nella community del gioco di carte collezionabili di Konami. La seconda espansione del 2023, Ipernova Fotonica, arriverà il 9 febbraio in edicola e in tutti i negozi specializzati.

In realtà, Ipernova Fotonica è il primo set "essenziale" del 2023, ovvero il primo set core, con una cardlist composta da più di 100 carte diverse. Con una varietà così ampia, nonché con il supporto già annunciato per archetipi di Yu-Gi-Oh! ZEXAL quali "Fotonico" e "Galattico", Ipernova Fotonica potrebbe rappresentare un importante scossone per il meta del TCG occidentale, specie dopo aver ricevuto un'ottima accoglienza nell'OCG giapponese.

Tra le carte principali del set troviamo la nuova versione di Numero 62: Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, che vi permetterà di sferrare fino a tre attacchi per turno contro i mostri dell'avversario. La carta è un "pezzo" importante dell'archetipo Fotonico, portato avanti per diverse espansioni degli ultimi mesi.

Carte di supporto saranno introdotte anche per diversi altri importanti archetipi del gioco di carte collezionabili, quali "Spaventartiglio", "Tiaracrimalamenti" e "Kashtira": in tutti e tre i casi, si tratta di temi già presenti nelle ultime espansioni del TCG, quali Forza Dimensionale, Potere degli Elementi ed Esplosione Alaoscura.

Infine, Ipernova Fotonica introdurrà i nuovi mostri Chaos, tra cui quali troveremo diversi mostri Tuner, che dovrebbero garantire una rapida (e massiccia) evocazione di creature Synchro con effetti davvero interessanti, che permettono loro di attaccare più volte per turno, di bandire i mostri avversari e persino di raggiungere i 4.500 punti di attacco.

In ogni caso, il set Ipernova Fotonica sarà lanciato il 9 febbraio e conterrà 100 nuove carte: queste ultime saranno divise su 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare e 10 Rare Segrete. Se desiderate saperne di più sul set, potete dare un'occhiata alla pagina ufficiale del sito web di Konami o restare sintonizzati sulle pagine di Everyeye.