Yu-Gi-Oh!, ecco tutte le uscite estive: siete pronti a duellare?

Con l'annuncio dell'espansione Soulburning Volcano, appena confermata da Konami e prevista per il 10 agosto in Europa e l'11 agosto negli Stati Uniti, è giunto il momento di fare chiarezza sulle uscite estive di Yu-Gi-Oh!, quest'anno incredibilmente fitte e che potrebbero confondere i fan meno attenti.

Partiamo con il set mainline Accesso Cybertempesta: quest'ultimo è stato lanciato da Konami il 4 maggio in Europa e negli Stati Uniti, perciò è appena arrivato sugli scaffali dei negozi. Con ben 100 carte e la promessa di fornire supporto per archetipi come Orgoglio d'Oro, Purrely e Kashtira, si tratta di un'espansione imperdibile per i fan del gioco di carte giapponese. Non solo: il set è appena arrivato in redazione anche da noi di Everyeye, perciò la sua review dovrebbe arrivare nei prossimi giorni!



Il resto del mese di maggio sarà abbastanza tranquillo, ma già il 2 giugno si ripartirà con Wild Survivors, un'espansione tri-tematica di Yu-Gi-Oh! composta da "sole" 60 carte, che però potrebbero influire pesantemente sul gioco competitivo (un po' come già successo con Incredibili Difensori, arrivato in Europa a inizio giugno).

Sempre a giugno, questa volta verso fine mese, arriverà Battles of Legend: Monstrous Revenge, la cui uscita è prevista per il 23 giugno. Monstrous Revenge sarà un set-nostalgia che riprenderà alcune delle carte più amate dell'anime, tra cui il Mago Nero di Yugi Muto e l'EROE Elementale Neos, questa volta riproposti con le due potentissime fusioni "Mago Nero, il Cavaliere della Magia dei Draghi" e "Neos Armato".

Passando al mese di luglio, due saranno gli arrivi di peso. Il primo sono i reprint dei primi sei set di Yu-Gi-Oh!, ossia "La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu", "Predoni Metallici", "Sovrano della Magia", "Servitore del Faraone", "Crisi Oscura" e "Invasione del Chaos". Dei reprint abbiamo già parlato quando abbiamo approfondito le celebrazioni per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, perciò potete usare quello speciale per saperne di più.

Il 28 luglio arriverà invece Duelist Nexus, che verrà lanciata in Giappone il 12 maggio e che porterà con sé il primo nuovo Tipo di Mostro dal 2017, introducendo i Mostri Illusione. Finora, le carte rivelate per l'espansione sono state solo una manciata, ma in totale la sua cardlist dovrebbe comprendere la bellezza di 100 carte circa.

Doppio lancio anche nel mese di agosto: mentre il 25 agosto arriverà il cofanetto Speed Duel: Streets of Battle City, che conterrà i mazzi di Joey e Yugi Muto usati nell'arco narrativo della Città dei Duelli, il piatto principale del mese più caldo dell'estate arriverà a ridosso di ferragosto. L'11 agosto uscirà infatti Legendary Duelists: Soulburning Volcano, l'ultimo set annunciato da Konami per il suo TCG, che farà parte della sub-series "Duellanti Leggendari" del cardgame.

Concludiamo infine con il mese di settembre, il primo di tutta l'estate a non presentare alcun nuovo set di espansione, permettendo ai portafogli degli utenti di respirare... più o meno. In realtà, il 22 settembre uscirà lo Structure Deck Pulse of The King, basato sull'Arcidemone Drago Rosso e sul mazzo dell'anime di Jack Atlas. L'8 settembre, invece, arriverà nei negozi la Tin da collezione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, che conterrà le carte più amate dei protagonisti dell'anime dalla prima, iconica serie fino all'arco narrativo SEVENS.