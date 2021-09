Yu-Gi-Oh!: Mai Valentine è pronta ad affrontarvi nello spettacolare cosplay di Kisa

L'idea originale di Kazuki Takahashi per la serie Yu-Gi-Oh! ha subito molte modifiche nel corso degli anni. Nonostante questi cambiamenti i personaggi della prima, storica, serie rimangono ancora ampiamenti ricordati dalla community, e tra questi si trova l'abile e potenzialmente pericolosa Mai Valentine, omaggiata con un perfetto cosplay.

Presentata come un'avversaria del gruppo di protagonisti, Mai appare per la prima volta nel Regno dei Duellanti, l'isola dove Maximillion Pegasus ha organizzato un torneo invitando moltissimi abili giocatori provenienti da tutto il mondo. Sebbene ci sia della diffidenza inizialmente, Mai si dimostrerà un'importante alleata per Yuji e i suoi compagni, e si unirà definitivamente al gruppo dei protagonisti, rivelandosi anche fondamentale in diverse circostanze, grazie al sue deck di arpie, amazzoni e streghe, come durante gli eventi della Città dei Duelli.

Ad oggi Mai è diventata assente dalle ultime stagioni dell'anime, così come avvenuto per Yugi Muto, Seto Kaiba e tutti i personaggi principali che hanno contribuito a rendere celebre il franchise, e un'appassionata ha voluto renderle omaggio con un riuscito, e piuttosto fedele, cosplay che potete vedere nell'immagine riportata in calce. Assumendo una singolare posa kisaragiash è riuscita a ricreare alla perfezione il design originale di Mai, aggiungendo anche il tocco di classe della Lady Arpia presente sul suo Duel Disk. Cosa ne pensate di questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento.

Per concludere ricordiamo che vi è stato l'asta per il Drago Bianco Occhi Blu è stata interrotta, e vi lasciamo ad una fanart crossover che ritrae Yugi come un Dio della Distruzione di Dragon Ball.