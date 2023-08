Yu-Gi-Oh!, Valiant Smashers ha una data d'uscita: il set triplo arriverà presto in Europa

A metà giugno, Konami ha svelato Valiant Smashers, il nuovo set tri-tematico di Yu-Gi-Oh!. L'espansione è in arrivo in Giappone il 26 agosto, ma fino ad oggi non ci sono mai state comunicazioni ufficiali sulla sua uscita occidentale. Fortunatamente, nelle scorse ore Konami ha ufficializzato Valiant Smasher anche in Europa con una data di lancio.

Ebbene, Valiant Smashers arriverà il 17 novembre 2023 in America e sul mercato europeo, Italia compresa. È anche stata svelata la cover ufficiale dell'espansione, che ricalca pari pari quella giapponese e che presenta ancora il logo del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. Potete dare un'occhiata ai pacchetti del set e ai suoi booster box nel tweet di Yu-Gi-Oh! News in calce a questa notizia.

È anche stato svelato che ogni pacchetto di Valiant Smashers conterrà 7 carte, in linea con quanto già visto in passato con altri set a tre temi, come Incredibili Difensori e Sopravvissuti Selvaggi. Ogni booster box, invece, conterrà 24 pacchetti di carte, per un totale di 168 carte complessive. Infine, ciascun pacchetto conterrà sei carte Rare e una carta Foil con rarità Super Rara o superiore.

Passando alla cardlist dell'espansione, Valiant Smashers sarà composto da 60 carte in totale, tra cui 35 Rare, 15 Super Rare e 10 Ultra Rare. Non ci saranno dunque carte Comuni. Inoltre, 15 carte saranno disponibili in rarità Collector's, mentre altre tre potranno essere trovare come Rare Segrete del Quarto di Secolo. Non sappiamo quali saranno i pull rate di queste carte, ma possiamo aspettarci dei valori davvero molto bassi.

In ogni caso, i tre temi di Valiant Smashers si chiameranno (in inglese) Memento, Centurion e Valmonica. Il primo, come spiega il nome, si baserà sulla resurrezione dei mostri spediti al cimitero; il secondo, invece, sarà composto da una serie di mostri capaci di potenziarsi a vicenda tramite i propri effetti; il terzo, infine, ruoterà attorno a due tipi di creature, ovvero angeli e demoni, che potranno influenzare diversamente il corso della battaglia con i propri effetti.