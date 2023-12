Yu-Gi-Oh!, Valorosi Distruttori anticipa il meta del 2024: ecco i tre nuovi temi!

Sono passati ben sei mesi dal reveal del set Yu-Gi-Oh! Valiant Smashers. Dopo una release nipponica nel corso dell’estate, il 16 novembre Valorosi Distruttori è arrivato anche in Italia, portando con sé 60 nuove carte spalmate su tre temi e archetipi diversissimi tra loro: vediamo insieme le caratteristiche dell’espansione!

Un set nuovo solo a metà

Come già detto in apertura, Valorosi Distruttori contiene 60 carte divise su tre archetipi principali, rispettivamente chiamati “Centur-Ion”, “Vaalmonica” e “Memento”. Si tratta di tre temi del tutto nuovi per il TCG di Konami: le espansioni tri-tematiche, dopo il successo di Incredibili Difensori e di Sopravvissuti Selvaggi, si confermano dunque tra quelle più importanti nella definizione dell’andamento del metagame per il futuro, pur senza fornire supporto sufficiente a rendere perfettamente funzionali tutti i nuovi mazzi che introducono. Come sempre, sarà con le prossime espansioni di Yu-Gi-Oh! che capiremo se “Centur-Ion”, “Vaalmonica” e “Memento” funzioneranno davvero nel competitivo.



In termini tecnici, Valorosi Distruttori è un set all-rare, che comprende 35 carte Rare, 15 carte Super Rare e 10 carte Ultra Rare. Non ci sono dunque Rare Segrete incluse nella cardlist “base” dell’espansione, il che rende l’apertura delle bustine un processo meno elettrizzante del solito. Ciononostante, 15 carte saranno disponibili anche come Rare Collector, mentre altre 3 potranno essere “sbustate” come Rare Segrete del Quarto di Secolo. Il pull rate di queste ultime due rarità, comunque, non sembra essere dei più alti: dal booster box che abbiamo aperto - fornitoci da Konami - non è emersa alcuna Rara Collector o Rara Segreta del 25° Anniversario. Infine, vi ricordiamo che, come ogni set tri-tematico, Valorosi Distruttori è venduto in pacchetti da 7 carte ciascuno, di cui sei Rare e una Super Rara o di rarità superiore. Ogni box, invece, contiene 24 pacchetti di espansione.



Dando un’occhiata alla cardlist del set, poi, possiamo notare come il bilanciamento tra nuove carte e ristampe sia pressoché perfetto: i reprint sono infatti 29, mentre le novità assolute sono 31. Tra le ristampe, comunque, troviamo carte iconiche del passato (sia per la loro rarità che per il loro uso nel competitivo) come “L’Onesto” e “L’Onesto Oscuro”, entrambe disponibili anche come Rare Collector, “Imperatore Meklord Wisel”, “Imperatore Meklord Granel” e “Sepoltura Sciocca”. L’idea alla base di queste ristampe è quella di fornire consistenza ai tre archetipi di Valorosi Distruttori, senza per questo costringere i duellanti a rivolgersi al mercato secondario e ai suoi prezzi altalenanti.

I nuovi temi: Memento, Centur-Ion e Vaalmonica

Il primo tema di Valorosi Distruttori è Memento, rappresentato anche da una delle quattro cover card dell’espansione, "Mementoal Tecuhtlica - Creazione Combinata”. Tecuhtlica è il boss monster dell’archetipo e può essere giocato solo tramite evocazione speciale mescolando cinque mostri Memento presenti in mano o nel Cimitero nel deck. Per questo, il grosso della strategia “Memento” ruota attorno al Cimitero, spingendo i giocatori ad inviarvi quanti più mostri possibile per evocare rapidamente il boss monster e sfruttare il suo effetto, che permette di attaccare (con una statistica di 5.000 punti di Attacco) tutti i mostri nemici e di evocare dal cimitero altri mostri “Memento”. Alcune altre carte del medesimo archetipo, come “Goblin Mementotlan” e “Mazza Mementotlan”, vi permetteranno infine di proteggere Tecuhtlica una volta che lo avrete messo in campo, fornendo ulteriore consistenza all’archetipo.



Il secondo tema di Valorosi Distruttori è Centur-Ion: con un nome chiaramente legato all’antica Roma e una rappresentazione grafica che si rifà al mondo dei mecha giapponesi, Centur-Ion è un archetipo basato sui mostri Synchro e sulla loro evocazione nella zona del terreno riservata alle carte magia e alle carte trappola. Tutti i mostri da Main Deck del tema, infatti, hanno degli effetti che permettono considerarli delle carte Trappola Continua, ma al contempo possono essere utilizzati come materiali per le evocazioni Synchro grazie al Terreno “Rialzati Centur-Ion”. Il boss monster dell’archetipo è “Centur-Ion Emeth VI”, anche se la carta più forte è senza dubbio il mostro Synchro di Livello 12 Centur-Ion Legatia, il cui effetto permette di distruggere ad ogni turno il mostro più potente dell’avversario.



Il tema Vaalmonica si basa su due Mostri Pendulum, che non a caso sono anche due delle cover card di Valorosi Distruttori. I due mostri sono rispettivamente chiamati “Angello Vaalmonica” e “Dimonno Vaalmonica”, mentre i loro effetti sono essenzialmente speculari: entrambi permettono di manipolare i Life Points del giocatore ma, mentre Angello ne garantisce un incremento, Dimonno li porta a diminuire. L’archetipo ruota anche attorno a due boss monster Link, ovvero “Zebufera, Pagano Sacro Vaalmonicano” e “Duralume, Sacro Pagano Vaalmonicano”. Per evocare questi due mostri è tuttavia necessario accumulare almeno tre Segnalini Risonanza, il che rende nuovamente necessario “giocare” con gli effetti Pendulum di Angello e Dimonno. Una volta messi in campo, però, Duralume e Zebufera vi porteranno senza dubbio alla vittoria in un duello, grazie al loro attacco pari a 2.500 punti e ad un effetto potentissimo.