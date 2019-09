Yu-Gi-Oh!: in vendita una copia in oro massiccio del Millennium Puzzle da 2200€

Negli ultimi tempi l'interesse dei fan verso Yu-Gi-Oh! è decisamente cresciuto, visto anche il recente annuncio dedicato alla nuova serie animata. Recentemente, un collezionista ha deciso di approfittare del ritorno in auge della serie per mettere in vendita un vero e proprio pezzo da 90: una rappresentazione del Puzzle del Millennio in oro puro.

Il gioiello, osservabile in calce per cortesia dell'utente Reddit Enschway, è stato pensato per essere indossato come una collanina e presenta dunque un piccolo gancio vuoto sulla base. L'oggetto vale 2500 dollari (circa 2250 euro) ed è stato realizzato con il solo utilizzo di oro massiccio. Il centro dell'occhio è decorato con una perla di abalone, un particolare mollusco marino.

Per chi non lo conoscesse, il Millennium Puzzle (Puzzle del Millennio nella versione italiana) è uno dei sette artefatti di Yu-Gi-Oh!, creato dal Sacerdote Aknadin e successivamente tramandato a Yugi Muto. Ognuno dei sette pezzi, nati dal sacrificio di 99 persone, possiede un particolare potere; il Puzzle del Millennio si dice riesca a far realizzare il desiderio di chi lo ricompone.

Oltre all'artefatto di Yugi, gli altri sei comprendono: l'Occhio del Millennio, la Chiave, la Barra, la Bilancia, la Collana e l'Anello. Nel corso della serie, Yugi riesce ad entrare in possesso di altri due artefatti.

