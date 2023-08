Yu-Gi-Oh!, in vendita la riproduzione (fedelissima) dell'Asta del Millennio!

Konami sembra essere in preda alla nostalgia per le origini di Yu-Gi-Oh!: dopo aver lanciato il box Speed Duel: Strade della Città dei Duelli, che ripesca dal passato i mazzi di Yugi e di Joey, l'azienda giapponese ha annunciato una replica della potentissima Asta del Millennio a grandezza naturale, in arrivo nel 2024.

L'asta, di cui potete trovare un video promozionale sulla pagina Twitter di Bandai (che ha realizzato la figure insieme a Konami) è una replica a grandezza naturale dell'Asta del Millennio, uno degli oggetti del Millennio più potenti dell'anime. Dotata di una cima bifronte che raffigura l'Occhio del Millennio, la staffa è larga 40 centimetri (nel punto di massima larghezza, ovviamente) e lunga poco meno di un metro.

L'oggetto, non a caso chiamato "Millennium Rod Complete Edition", è una replica pressoché perfetta dell'oggetto utilizzato da Yami Marik nell'anime, con tanto di pulsante nascosto che permette di attivare un LED giallo nella pupilla dell'intarsio a forma di occhio. Quest'ultimo, in particolare, serve per replicare una delle capacità iconiche dell'asta, ovvero quella di prendere il controllo della mente altrui.

Non solo: nell'anime l'asta può manipolare le menti, comunicare telepaticamente con altre persone e persino farle svenire o far perdere loro coscienza. Alcuni duellanti che l'hanno utilizzata, addirittura, si sono rivelati capaci di prendere il controllo della mente di altre persone senza avere fisicamente in mano l'oggetto del Millennio (come avvenuto per Yami Bakura e Tea Gardner).

In ogni caso, l'Asta del Millennio sarà lanciata nel 2024 solo sul mercato giapponese. I preordini dell'oggetto, che verrà venduto in edizione limitatissima, sono aperti da oggi, lunedì 28 agosto.