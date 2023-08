Yu-Gi-Oh!, quante versioni del Mago Nero ci sono al mondo? Sono tantissime!

Nella lista delle carte del deck di Yugi Muto, uno dei mostri che più hanno colto l'attenzione dei fan è sicuramente il Mago Nero, uno dei simboli di Yu-Gi-Oh! grazie alla fama raccolta nella prima stagione dell'anime. Ma quante versioni del Mago Nero esistono in commercio?

Stando al database ufficiale di Konami, al momento nella versione italiana del cardgame esistono 47 versioni diverse del Mago Nero. Facciamo però un passo indietro: cosa intendiamo per "versione"? Ci riferiamo a variant del Mago Nero con illustrazioni diverse tra loro, oppure dotate della medesima illustrazione ma uscite in espansioni, deck e tin diverse, oppure ancora di varianti a rarità diversa della medesima carta presenti nella stessa espansione.



Per esempio, tutti conoscono l'illustrazione "originale" del Mago Nero, quella della carta inclusa nel primissimo set di Yu-Gi-Oh, La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu. Già nel Mazzo Introduttivo Yugi, però, è stata rilasciata un'altra versione della medesima carta, dotata di un artwork diverso. Quest'ultima illustrazione è stata poi riutilizzata (per esempio) nella Serie Duelist League 2, del 2010: tutte e tre le carte che abbiamo citato sono delle varianti del Mago Nero.



Spostiamoci ora in una collezione decisamente più recente, la Collezione Leggendaria del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. All'interno di questo set, esistono due versioni del Mago Nero con rarità diverse, che però vantano la stessa illustrazione (quella già utilizzata nel set La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu). Anche in questo caso, le due carte contano come delle variant separate l'una dall'altra: ciò spiega il numero così alto di variazioni sulla medesima carta nel corso del tempo.



Volendo restringere alle variant del Mago Nero con illustrazioni diverse tra loro, però, la lista si riduce di molto: in questo caso, infatti, dovete sapere che esistono "solo" nove illustrazioni del Mago Nero, tutte presenti sia nel TCG occidentale che in quello giapponese. Di recente, invece, una decima illustrazione del Mago Nero è stata inclusa nel formato Rush Duel nipponico.