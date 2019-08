Yu-Gi-Oh: un video virale mostra come non bisogna guidare

Un video diventato virale mostra come le carte di Yu-Gi-Oh! possano essere motivo di distrazione alla guida. Leggiamo insieme i dettagli di questo particolare, e pericoloso, evento.

Ultimamente si legge spesso di incidenti e tragedie causate da una guida poco attenta. Questi sono causati da diversi fattori, dalla stanchezza, al volere mandare messaggi o chiamare direttamente prendendo lo smartphone, ma c’è stato di recente un caso molto particolare. E grazie ad un video sempre più popolare, che ha come protagonista un fan di Yu-Gi-Oh!, si sta creando una crociata contro gli automobilisti continuamente distratti, che rappresentano un pericolo.

Su Reddit molti fan sono stati sorpresi nel vedere una clip, ormai virale, riguardante Yu-Gi-Oh!, poiché, a quanto pare, un automobilista sarebbe finito fuori strada per controllare il suo mazzo di carte. Nonostante la derisione continua da parte degli utenti, sottolineiamo che non è assolutamente un comportamento da imitare.

Come potete vedere in fondo alla pagina, il video mostra l’uomo, “al volante” di una macchina a quattro porte di colore nero. Entrambe le sue mani sono distanti dallo sterzo, impegnate nell’osservare le carte. Solo grazie allo zoom delle riprese è stato possibile riconoscere il pattern che caratterizza le carte di Yu-Gi-Oh!.

Nonostante aggiusti la direzione dell’auto, l’automobilista è stato enormemente criticato nei commenti del post, nessuna carta può valere quanto mettere in pericolo sé stessi e gli altri, e sicuramente Yugi Muto non avrebbe agito in maniera così imprudente.