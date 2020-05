Yu-Gi-Oh! VRAINS: il finale originale doveva essere molto più dark

Il franchise dedicato al gioco di carte collezionabili che tutti quanti conosciamo come Yu-Gi-Oh è oggi indubbiamente un brand di grande importanza all'interno del contesto d'anime e manga, con innumerevoli produzioni a tema che continuano a uscire per tenere impegnata l'esigente fanbase dell'IP.

Tra le tante produzioni dedicate al franchise, figura anche il chiacchierato spin-off Yu-Gi-Oh VRAINS, oramai da tempo giunto alla sua conclusione. Nel caso in cui non la doveste conoscere, l'opera narra le gesta di Yusaku Fujiki, intendo a diventare uno dei migliori duellanti di carte all'interno della struttura per la realtà virtuale creata appositamente per permettere a tutti di affrontarsi in sfide senza esclusione di colpi. A quanto pare, però, parrebbe proprio che la serie si sarebbe dovuta concludere in maniera assai differente rispetto a quanto è stato effettivamente trasmesso.

Attraverso Twitter, un utente ha infatti condiviso lo script di ciò che sarebbe dovuto essere il finale originale della produzione, decisamente più oscuro di quanto ci si potrebbe aspettare. Secondo quanto rivelato, i creatori dell'anime avevano infatti pensato di concretizzare il futuro distopico intravisto da Ai, con il duello finale che si sarebbe dovuto tenere proprio in questo mondo oramai condannato. Insomma, un vero e proprio "bad ending" che è stato però modificato per abbracciare dei toni più in linea con il franchise.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente sono inoltre state svelate alcune nuove informazioni relative all'interessante spin-off di Demon Slayar.