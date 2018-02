Yu-Gi-Oh! VRAINS: lo staff di produzione annuncia la nuova sigla dell'anime

Emergono novità su, la nuova serie anime dedicata al celebre franchise di carte collezionabili, attualmente in corso in terra nipponica con oltre 40 episodi rilasciati. È stato infatti confermato che, nel corso della primavera del 2018, riceveremo una nuova sigla di apertura.

Il numero di aprile di V-Jump, rivista nipponica edita da Shueisha, ha svelato pochi giorni fa che la nuova opening theme di Yu-Gi-Oh! VRAINS debutterà nei prossimi episodi dell'anime all'inizio del mese di aprile. Il brano si intitola "Go Forward" e sarà cantato da Kimeru, una nota musicista giapponese.

Yu-Gi-Oh! VRAINS è in corso in Giappone, trasmesso su TV Tokyo, dal 10 maggio 2017, disponibile anche sul servizio streaming di Crunchyroll.

"A Den City, in cui si è sviluppata l'ultima avanguardia sulle reti tecnologiche, la popolazione passa giorno e notte a duellare in un mondo virtuale chiamato LINK VRAINS, realizzato dalla SOL Technology Inc. Il protagonista, Yusaku Fujiki, è un normale studente delle scuole superiori con un grande talento. Ha duellato a lungo, trasformando sé stesso nel suo avatar chiamato 'Playmaker', per sfidare 'I Cavalieri di Hanoi', che mirano a distruggere LINK VRAINS"

Yu-Gi-Oh! VRAINS è il sesto anime ispirato al celebre franchise di Yu-Gi-Oh!. La serie è diretta da Masahiro Hosoda (Heroes - Legend of Battle Disks, Nangoku Shounen Papuwa-kun) per lo studio GALLOP. Il character design è firmato da Shin Yoshida e Ken'ichi Hara, che hanno già lavorato su altre produzioni anime legate a Yu-Gi-Oh!; infine, Yuki Matsuoka (Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc-V) svolge il ruolo di sound director e Shinkichi Mitsumune (Yu-Gi-Oh!) è il compositore delle musiche.