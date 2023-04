Yu-Gi-Oh!, Wild Survivors è la prossima espansione: arriva a giugno con tre nuovi temi

Ormai il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! è alle porte, e i suoi festeggiamenti dureranno per mesi e passeranno per svariati prodotti ed eventi. In parallelo, però, le uscite "canoniche" del TCG di Yu-Gi-Oh! continueranno con una pletora di espansioni, alle quali oggi si aggiunge il nuovissimo set Wild Survivors, da poco annunciato da Konami.

Wild Survivors è un set da 60 carte, come ci spiega il sito ufficiale di Konami, e introduce tre nuovi temi nel TCG occidentale nato dal manga e dall'anime del compianto Kazuki Takahashi. Sia in termini di consistenza numerica che di numero di nuovi archetipi presentati, Wild Survivors sarà molto simile a Incredibili Difensori, arrivano nel mese di gennaio in Italia.



Wild Survivors arriverà il 1° giugno negli Stati Uniti e, probabilmente, anche in Europa, Italia compresa. Per ora non abbiamo ancora delle traduzioni ufficiali delle carte del set, ma Konami ha anticipato che uno dei tre archetipi si chiamerà Vanquish Soul, e presenterà grossomodo carte dotate di potenti effetti che possono essere attivati rivelando un mostro con attributo Oscurità dalla propria mano.

Il boss monster dell'archetipo, Vanquish Soul Heaver Borger, per esempio, vi permette di mostrare una vostra carta oscurità all'avversario per poter pescare un'altra carta dal deck. Invece, rivelando una carta con attributo Terra o Fuoco, il mostro potrà infliggere 1.500 punti di danno al vostro avversario.



L'altro tema in arrivo con Wild Survivor si chiama Nouvelles, e ha per boss monster Baelgrill de Nouvelles. In generale, i mostri di questo archetipo vi permettono di effettuare potenti evocazioni tributo sacrificando sia le vostre creature che quelle dell'avversario. I mostri rituale di questo tema, inoltre, sono protetti da diversi effetti e attacchi nemici, il che permette nuovamente di utilizzarli, di turno in turno, come materiali per altre evocazioni.

Infine, Wild Survivors porterà con sé nuovo supporto per i mazzi Dinosauro, grazie ad una serie di interessanti aggiunte per gli Extra Deck, tra cui troviamo un mostro fusione, un mostro Synchro e un mostro XYZ.