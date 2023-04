Yu-Gi-Oh! World Championship 2023: svelate data e location dei campionati mondiali!

Il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! è imminente, ma le sue commemorazioni non saranno l'unico evento del 2023 per il cardgame targato Konami. Al contrario, la compagnia giapponese ha ufficializzato le date del Yu-Gi-Oh! World Championship 2023, il campionato mondiale di Yu-Gi-Oh!, che quest'anno si terrà a Tokyo.

Nello specifico, il WCS 2023 si terrà al Tokyo Big Sight, presso il Tokyo International Exhibition Center, il 5 e 6 agosto 2023. L'evento si caratterizzerà per tre tornei su scala globale separati, uno riservato al Gioco di Carte Collezionabili di Yu-Gi-Oh!, uno dedicato a Yu-Gi-Oh! Duel Links, versione digitale del TCG disponibile su iOS, Android e Steam, e, uno dedicato per la prima volta in assoluto a Yu-Gi-Oh! Master Duel, un altro gioco free to play targato Konami disponibile su device mobili, PC e console.

Per accedere ai campionati mondiali del TCG di Yu-Gi-Oh! dovrete partecipare alle fasi finali delle qualificazioni in tutto il mondo, che si terranno questa estate. Superata questa fase, i duellanti migliori saranno invitati ai Campionati Europei e dell'Oceania: i primi, in particolare, si terranno tra il 30 giugno e il 2 luglio a Utrecht, in Olanda. I vincitori dei campionati europei e dell'Oceania, infine, saranno selezionati per la finale mondiale di Tokyo, insieme agli sfidanti americani e asiatici.

Per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! Duel Links e Yu-Gi-Oh! Master Duel, invece, le qualificazioni si terranno direttamente in-game, e solo i migliori giocatori accederanno ad un posto ai tornei in presenza a Tokyo. Il primo stage di qualifiche per Master Duel è fissato tra le 12:00 del 16 maggio e le 11:59 del 29 maggio (UTC+8), mentre le qualifiche regionali si terranno tra le 13:00 del 26 maggio e le 11:59 del 29 maggio (UTC+8). Per Duel Links, invece, il primo stage di qualifiche è in programma tra le 15:30 del 30 maggio e le 12:59 del 12 giugno (UTC+8), mentre le qualifiche regionali si terranno tra le 13:00 del 9 giugno e le 12:59 del 12 giugno (UTC+8)