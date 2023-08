Yu-Gi-Oh! World Championship: incoronato il nuovo Re dei Giochi, ecco chi è!

Le date dei Campionati Mondiali di Yu-Gi-Oh!, o Yu-Gi-Oh! World Championship, sono finalmente arrivate: il più grande torneo annuale del cardgame di Konami si è tenuto a Tokyo domenica 6 agosto, dopo ben quattro anni di assenza forzata a causa della pandemia da Coronavirus. Ecco i vincitori!

Il Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 è stato da record, con un numero elevatissimo di partecipanti provenienti da tutto il mondo: un risultato incredibile, che conferma gli ottimi dati degli Yu-Gi-Oh! National Championships, che hanno visto competere, tra maggio e giugno, ben 100.000 duellanti solo nel continente europeo.

L'evento di quest'anno si è tenuto al Tokyo International Exhibition Center, anche noto come Tokyo Big Shot, una delle location più all'avanguardia della capitale giapponese, e ha visto l'incoronazione di tre nuovi Campioni Mondiali per le categorie in gara, ovvero il Gioco di Carte Collezionabili, Yu-Gi-Oh! Duel Links e Yu-Gi-Oh! Master Duel.



Il nuovo campione mondiale del TCG di Yu-Gi-Oh! è l'americano Paulie Aronson, che ha sconfitto lo sfidante peruviano Juan Mateo Augusto Renteria Pastor per 2-0, conquistandosi in un lampo il prestigioso titolo. Il mazzo di Paulie Aronson era basato sui mostri Link Drago, mentre il duellante non è certo un nome poco noto nella scena competitiva: si tratta infatti di un campione ormai rodato, già vincitore della sezione americana dei campionati mondiali del 2023, con una carriera competitiva iniziata nel 2006.



Per quanto riguarda Duel Links, invece il campione mondiale è l'utente Takagi, che ha sconfitto lo sfidante Yukoo per 3-0. Entrambi i finalisti sono di origini giapponesi: la finale, pur essendo un'"amichevole" tra giocatori del Sol Levante, è stata una delle più combattute degli ultimi anni, nonché la prima a tenersi di persona dopo i numerosi tornei da remoto del periodo del Covid-19.



Infine, l'evento a squadre 3v3 di Yu-Gi-Oh! Master Duel ha visto trionfare gli Snipehunters, che hanno avuto la meglio per 5-3 sul Team 7. I primi campioni del mondo di Master Duel, dunque, sono i pro player Josh, Emre e QuantalThink.