Yu-Gi-Oh x Adidas: arrivano le sneakers ufficiali del Mago Nero e del Drago Bianco

Nel vasto mercato degli anime non è raro trovarsi di fronte a sneakers ufficiali, nate dalla collaborazione tra colossi del settore, come Nike o Adidas, e alcuni dei franchise più popolari. Tra questi si trova Yu-Gi-Oh, che periodicamente stringe accordi con multinazionali per produrre oggetti da collezione che catturano l'attenzione dei fan.

Yu-Gi-Oh non rientra certamente tra gli shonen più tradizionali, quali sono invece Dragon Ball, ONE PIECE o Naruto, ed è proprio grazie all’originalità del card battle manga ideato dal maestro Kazuki Takahashi, scomparso a luglio 2022, che ancora oggi la serie riesce a catturare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il franchise continua a portare nuove serie anime ed espansioni del gioco di carte, ma ormai si è allontanato dall’originalità che caratterizzava la prima serie, ricordata per alcuni dei personaggi e dei mostri più iconici.

Per questo per lanciare la nuova collaborazione con Adidas sono stati scelti il Mago Nero di Yugi e il Drago Bianco Occhi Blu di Kaiba, come mostrato nei modelli di ADI2000 e Reptossage mostrati nelle immagini che trovate in calce. Ogni prodotto avrà un cartellino con sopra disegnata una differente parte di Exodia, altro richiamo alle origini dell’opera. Attualmente non è stato rivelato il prezzo dei modelli, ma fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.