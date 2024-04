Yu-Gi-Oh! X Hello Kitty: la collaborazione che non ti aspetti arriva al McDonald's!

Dopo la breve incursione di Spy x Family negli Happy Meal di McDonald's, è arrivato l'annuncio della bizzarra collaborazione tra Yu-Gi-Oh! ed Hello Kitty che, nei prossimi giorni, sarà il focus principale in Italia della catena di fast food più famosa in circolazione.

La notizia è stata diffusa attraverso un reel sul profilo Instagram di McDonald's, che mostra la campagna promozionale dedicata alle nuove sorprese degli Happy Meal.

Gli acquirenti potranno ora trovare, all'interno degli Happy Meal, dei dolcissimi pupazzetti di Hello Kitty e dei suoi amici travestiti dai mostri più iconici del noto gioco di carte collezionabili in un connubio davvero imperdibile.

Nel video Instagram - che trovate in calce alla news - potete osservare creature iconiche come Mago Nero, Drago Bianco Occhi Blu ed Exodia "indossate" da Kitty, Purin e altri personaggi del franchise di Sanrio.

Sul sito di McDonald's è presente anche un QR code che, se scansionato, porta ad un gioco digitale creato apposta per la collaborazione. Grazie ad esso, gli utenti potranno fondere a proprio piacimento i personaggi dei due brand, ricreando l'aspetto dei peluche all'interno del proprio smartphone.

McDonald's ha collaborato persino con il film di Super Mario in passato, ma vedere Hello Kitty e Yu-Gi-Oh! uniti "sotto lo stesso tetto" era difficile da immaginare. Per fortuna, dopo il Belgio, anche l'Italia potrà beneficiare di questa simpatica iniziativa!

Siete pronti a darvi battaglia a colpi di panini per ottenere una delle tre Divinità Egizie di Yu-Gi-Oh!? Fateci sapere se siete interessati a questa collaborazione qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su