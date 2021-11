Yu-Gi-Oh!, Yami Yugi è pronto a duellare in questa splendida fanart

Il 14 settembre 2021 il franchise di Yu-Gi-Oh! ha celebrato i 25 anni dalla pubblicazione del manga di Takahashi su Weekly Shonen Jump, base di partenza che poi si è evoluta nel gioco di carte collezionabili più popolari al mondo.

Questo storico manga sta per tornare in Italia grazie alla nuova edizione di Panini Comics, annunciata durante al Lucca Comics insieme a tante novità come Sakamoto Days.

Nonostante la serie animate abbia ricevuto nuove trasposizioni con nuovi personaggi, la community continua a preferire la storia originale con Yugi Muto protagonista. L'iconica prima stagione dell'anime, con Yugi e compagni impegnati ad affrontare il torneo organizzato da Maximillion Pegasus nel Regno dei Duellanti, e alla perenne rivalità tra il protagonista e il campione del mondo di Duel Monsters, Seto Kaiba, risuona nella memoria di molti appassionati.

Era il 18 aprile del 2000 quando la serie di Yu-Gi-Oh! veniva mandata in onda su TV Tokyo. Nonostante Yu-Gi-Oh! avesse già ottenuto una trasposizione animata nel 1998, mai arrivata in Italia e negli Stati Uniti, che seguiva principalmente gli eventi dei primi sette capitoli del manga, solo in seguito all'uscita della serie del 2000 si è diffusa la passione per questo incredibile universo, dove è possibile manipolare delle creature incredibili grazie a delle semplici carte.

La controparte di Yugi Muto che vediamo in questa bellissima fanart si chiama Yami Yugi e viene poi distinta dall'alter ego tramite il nominativo "Faraone". Quest'ultimo è lo spirito racchiuso all'interno del Millennium Puzzle.

Ha un carattere molto forte rispetto alla sua controparte. Si lancia sempre contro ogni pericolo, è indomito, testardo e coraggioso, scaltro e astuto in duello, portato a fare discorsi sull'onore, sull'amicizia e la lealtà. Considera Yugi, verso il quale è molto protettivo, come un amico. Tutte queste caratteristiche sono ben rappresentate dalla potenza di questo disegno.

L'autore originale è tornato a disegnare ad Halloween con un'immagine completamente nuova della Giovane Maga Nera della prima serie di Yu-Gi-Oh!.