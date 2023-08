Yu-Gi-Oh!, Yubel è tornata! Il mostro-icona dell'anime al centro della nuova espansione

A metà luglio era emerso che Konami avrebbe lanciato il set di Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Nelle scorse ore, non solo l'azienda ha ufficializzato la nuova espansione con una data d'uscita giapponese, ma ha anche svelato che essa ruoterà attorno all'archetipo di Yubel, che riceverà diverse nuove carte.

Phantom Nightmare arriverà il 22 ottobre in Giappone, mentre la sua uscita europea potrebbe avvenire alla fine del 2023 o, molto più probabilmente, all'inizio del 2024. Si tratterà del terzo set principale della Serie 12 di Yu-Gi-Oh!, che dunque uscirà dopo Age of Overlord, l'espansione arrivata a fine luglio nel Sol Levante e che verrà lanciata in Italia il 20 ottobre.



L'espansione introduce il supporto per l'archetipo Yubel, che non è mai stato toccato fin dal lontano 2008, quando le tre carte della serie Yubel hanno fatto il loro debutto in Oscurità Fantasma e, più tardi, nel Mega Pack Ra Giallo del 2012 e nella Collezione Leggendaria 2: Mega Pack del 2011. Non sappiamo quante carte comprenderà il set, anche se possiamo ipotizzare che la cardlist completa conti 100 carte in totale, divise nei classici pacchetti da 5 carte l'uno.



Tra le carte svelate finora abbiamo "Spirit of Yubel" e "Yubel - Das Ewig Liebe Wächter" (sì, è il nome giapponese): il primo è un mostro con Effetto basato sulla carta originale di Yubel, mentre il secondo è un mostro Fusione del tutto nuovo, che farà anche da cover card per il set. Il tema ha anche ricevuto nuovi supporti nella forma delle magie "Nightmare Pain" e "Mature Chronicle".



Inoltre, tra le carte svelate finora da Konami abbiamo altri due "ritorni di fiamma": per esempio, il "Samsara Regenerating Lotus" è una revisione della carta "Loto del Samsara", lanciato in Oscurità Fantasma del 2008. Invece, la carta "Geist Grinder Golem" ripesca il vecchio Golem Tritatutto, sempre di Oscurità Fantasma e attualmente parte della lista delle carte proibite di Yu-Gi-Oh!.