Yu-Gi-Oh: Yugi e il leggendario Mago Nero nella figure di Iron Tite

La crescita del franchise di Yu-Gi-Oh! ha portato a profondi cambiamenti rispetto all’idea originale dell’autore Kazuki Takahashi. Nonostante quest’evoluzione, la prima serie con protagonista Yugi e con carte diventate iconiche, continua a ricoprire un ruolo speciale nella community, e a ricevere merchandise e prodotti da collezione dedicati.

Tra le diverse espansioni del gioco di carte, pubblicate ogni anno, vi sono periodicamente inseriti versioni e deck speciali per ricordare le origini dell’universo di Yu-Gi-Oh, e ad oggi sono innumerevoli le ristampe di carte come il Drago Bianco Occhi Blu giocato da Seto Kaiba, il leggendario Exodia il Proibito, e ovviamente il Mago Nero, diventato un emblema dei mazzi di Yugi.

Ed è proprio al Mago Nero che gli artisti dello studio Iron Kite hanno voluto dedicare la preziosa statua che potete vedere in calce, dove appare al fianco del protagonista, pronto a sferrare una delle sue potenti magie per togliere life points all’avversario. A fare da sfondo è il Cerchio Magico Oscuro, al quale è stata anche dedicata una carta magia nel corso degli anni.

Dalla spettacolare base con effetti particolari, fino ai led che illuminano il cerchio, passando per i dettagli con cui sono stati rappresentati i personaggi, la figure, alta circa 37 centimetri, sembra essere molto ben realizzata. Per chi fosse interessato ad acquistarla è già possibile pre ordinabile sul sito del produttore al prezzo di 720 euro, per riceverla nel corso della prima metà del 2023.

Ricordiamo infine che da poco ha debuttato un nuovo manga di Yu-Gi-Oh, e vi lasciamo scoprire le oscure origini della stagione 0 dell'anime.