YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al nuovo arco narrativo di Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO (YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world), anime tratto dalla visual novel per adulti realizzata da ELF Corporation.

YU-NO è una visual novel scritta e prodotta da Hiroyuki Kanno, con Ryu Umemoto, Ryu Takami e Kazuhiro Kanae che si sono invece occupati della colonna sonora. Nel 2017 5pb. ha sviluppato e pubblicato un remake del gioco arrivato su Playstation Vita, ma Spike Chunsoft ha annunciato di voler rilasciare l'opera anche su Playstation 4 e PC nel corso del 2019. Il gioco è stato inoltre adattato in una serie hentai divisa in quattro parti a cui hanno poi fatto seguito manga, light novel e una serie anime realizzata da Feel che è stata presentata in anteprima nell'aprile 2019. Inoltre, giusto recentemente è stato annunciato anche il futuro arrivo di un OAV dedicato al franchise.

La serie tratta le vicende di Takuya Arima uno studente il cui padre, un ricercatore, è di recente sparito nel nulla. Un giorno, durante le vacanze estive, il ragazzo ritrova un pacco appartenuto al genitore disperso e al suo interno vi trova uno specchio e una lettera contenente informazioni sull'esistenza di altri mondi paralleli. Questo specchio è in realtà una reliquia che permette di viaggiare tra le dimensioni e assieme ad esso, è presente una data nella quale sarà possibile imbattersi in una donna misteriosa. Da quel momento, Takuya si lancia alla ricerca di suo padre.