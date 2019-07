YU-NO, l'anime si mostra in una seconda key visual!

La rivolta degli isekai, potremmo dire affettuosamente. Il genere, infatti, sta prendendo piede nel panorama dell'animazione nipponica sempre più frequentemente, trovando in YU-NO un valido progetto a tema. Per celebrare l'inizio del nuovo arco narrativo, la produzione dell'adattamento ha rilasciato una nuova locandina promozionale.

Kono yo no hate de koi wo utau shojo YU-NO, è questo l'originale titolo dell'abbreviato YU-NO, serie televisiva fantasy molto in voga attualmente in madre patria. Dopo aver annunciato un nuovo OAV dell'anime, dunque, il profilo Twitter del titolo ha rilasciato sui propri canali una nuova key visual della serie, atta a promuovere la nuova saga dell'opera.

La storia narra le avventure di Takuya Arima, un ragazzo il cui padre non si hanno notizie ormai da diverso tempo a seguito di una misteriosa spedizione. Sarà uno specchio magico in grado di trasportalo in una nuova dimensione e una misteriosa donna a innescare nel giovane il desiderio di ritrovare il padre.

L'immagine in questione, dunque, e che potete ammirare in calce a questa notizia, trova a bordo tutta la squadra al completo, dando il via a un arco narrativo che pare essere molto interessante. Ma a proposito di isekai, avete visto che Konosuba è l'anime del genere preferito dai fan?

