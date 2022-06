Yu degli Spettri, ecco l'illustrazione celebrativa per i 30 anni dell'anime

Buon compleanno, Yu degli Spettri! il celebre anime degli anni '90, prodotto dallo studio Pierrot e arrivato anche in Italia nel 2001, compie 30 anni dalla sua prima messa in onda, nel lontano 1992. Il successo della produzione è stato enorme, tanto che tutt'oggi viene riproposta da alcune emittenti TV giapponesi.

In Italia, Yu degli Spettri è tornato in onda su Italia 2 a partire da dicembre 2021, anticipando di pochi mesi il trentennale della serie. Trentennale celebrato dalla pagina Twitter ufficiale dell'anime, che ha condiviso una splendida illustrazione di Yusuke Urameshi con il numero 30. Il giovane protagonista di Yu degli Spettri nell'immagine spunta dallo 0 del numero 30, e ha le mani in posizione per utilizzare il suo micidiale Reigun.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Yu degli Spettri, conosciuto in patria con il nome di Yu Yu Hakusho, è un manga di Yoshihiro Togashi, autore noto soprattutto per Hunter x Hunter. L'opera è stata scritta tra il 1990 e il 1994 e pubblicata su Weekly Shonen Jump, per un totale di 175 capitoli divisi successivamente in 19 tankobon. La serie è stata poi portata in Italia da Star Comics nel 2000.

L'anime di Yu degli Spettri è stato prodotto da studio Pierrot ed è andato in onda su Fuji TV a partire dal 1992 fino al 1995, per un totale di 112 episodi. Adattamento apprezzatissimo, è stato portato in Italia da Yamato Video nel 2001 e trasmesso dapprima sul canale La7, per poi concludersi su MTV.

La storia narra le vicende di Yusuke Urameshi, bulletto quattordicenne irrispettoso e irriverente. Nonostante il suo caratteraccio, un giorno decide di sacrificarsi per salvare un bambino da un incidente con un'auto. La morte di Yusuke, non prevista nell'aldilà, crea un certo scompiglio, e al ragazzo verrà concessa l'opportunità di tornare in vita a patto di dimostrare la purezza del suo animo. Dopo numerose peripezie, Yusuke diverrà il Detective del Mondo degli Spiriti, votato a mantenere l pace tra il mondo umano e il mondo spirituale.

Lo scorso anno l'anime di Yu Yu Hakusho è arrivato su Netflix, che ha creduto nel potenziale serie anni '90. Serie che, alla soglia dei 30 anni, ci sentiamo di consigliarvi se non avete mai avuto approcci con i mondi di Yoshihiro Togashi.