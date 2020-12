Yu degli Spettri diventa un live action, arriverà su Netflix

Erano i lontani anni '90 quando Yoshihiro Togashi si presentò su Weekly Shonen Jump con un nuovo manga. Nel 2020, Yu degli Spettri ha compiuto 30 anni ed è ancora molto amato dai fan di tutto il mondo. Proprio per questo l'opera ha stuzzicato l'interesse di Netflix che si lancia così in un nuovo progetto live action.

Dopo aver lavorato a film con attori in carne e ossa come Death Note o aver iniziato la produzione della serie di ONE PIECE, Netflix decide di scavare ancora dal mondo degli anime prendendo uno dei suoi esponenti più importanti degli anni '90. La serie live action di Yu degli Spettri sarà pubblicata su Netflix in tutto il mondo contemporaneamente, e vedrà Kazutaka Sakamoto come produttore esecutivo e Akira Morii che produrrà la serie allo studio Robot.

Sakamoto ha dichiarato di essere cresciuto col manga originale di Yoshihiro Togashi e ricorda ancora l'impatto e le emozioni che sprigionava. Oltre a notare che adesso Yu degli Spettri ha fan in tutto il mondo, fa notare come Netflix stia assemblando un gruppo che contenga i migliori talenti del Giappone e non.

Il nuovo Netflix Originals non ha ancora una data di uscita né un cast, con altri dettagli che arriveranno in futuro.