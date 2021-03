Yu degli Spettri: Netflix produrrà la serie live action collaborando con Toho Studios

Nei giorni scorsi la casa di produzione cinematografica Toho ha annunciato di aver firmato un contratto pluriennale con Netflix, garantendo alla piattaforma due delle sue strutture presenti a Tokyo per realizzare delle serie live action, tra cui è stata immediatamente confermata quella dedicata alla celebre opere di Togashi, Yu degli Spettri.

Nello specifico Netflix sembrerebbe aver richiesto l'acquisizione temporanea degli studi 7 e 10, oltre che di 10 set insonorizzati, 2 centri per gli attori e un centro per la produzione, il tutto a partire dal primo aprile 2021. Sembra quindi che la piattaforma di streaming statunitense abbia dei grandi piani in serbo per il futuro, e probabilmente l'avventura di Yusuke potrebbe avere una degna trasposizione live action.

Per quanto non sia stata definita una finestra d'uscita, nemmeno indicativa, della serie, Netflix ha più volte confermato in passato che la pubblicazione avverrà simultaneamente in tutto il mondo. Kazutaka Sakamoto sarà il produttore esecutivo, affiancato da Akira Morii che produrrà invece dallo studio Robot. Cosa ne pensate di queste ingenti richieste da parte di Netflix? Pensate che possa essere solo l'inizio di un grande progetto live action dedicato agli anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Yusuke è il protagonista di una magnifica statua, e vi lasciamo scoprire perché il manga si concluse.