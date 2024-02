Da Yu degli Spettri a ONE PIECE RED: tutte le novità Star Comics per l'estate 2024!

Dopo alcuni mesi di stop da annunci importanti in seguito a tutte le novità presentate alla fiera di Lucca, Star Comics è tornata con una nuova carrellata di manga pronti ad arrivare sugli scaffali nell’estate del 2024, tra cui spicca Yu degli spettri, opera del grande maestro Yoshihiro Togashi. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

La prima novità riguarda la variant cover di Welcome to the Ballroom 10 di Tomo Takeuchi, che arriverà in concomitanza con la versione regular del volume, e conterrà anche due illustration card esclusive. I mesi estivi riporteranno i grandi appassionati di ONE PIECE: RED, che forse hanno già recuperato il romanzo ufficiale, sempre edito da Star Comics, a seguire la storia della celebre cantante Uta nei due volumi dell’anime comics.

Rimanendo in tema anime comics, la casa editrice porterà anche la trasposizione del film My Hero Academia – World Heroes Mission in un unico volume al prezzo di 12,90 euro, in cui i fan dell’opera di Horikoshi potranno rileggere l’eroica impresa del trio più promettente della Classe 1-A, Midoriya, Bakugo e Todoroki. Nello stesso periodo arriverà anche il romanzo ufficiale del lungometraggio animato, al prezzo di 15 euro.

La novità più grande resta però l’annuncio di una nuova edizione in 19 volumi di Yu degli Spettri di Yoshihiro Togashi, autore di un altro grande esponente della categoria shonen, Hunter x Hunter. Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli, né mostrate le copertine di questa nuova edizione, ma è stato confermato che ogni volume costerà 5,90 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità che si aggiungeranno al catalogo Star Comics nei mesi estivi lasciando un commento qui sotto.