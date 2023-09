Yu degli Spettri: perché il manga di YuYu Hakusho si interruppe all'improvviso?

Gli anni '90 sono stati un'epoca d'oro per i manga, con tanti progetti pubblicati su Weekly Shonen Jump che sono diventati un pilastro di questa arte. Tra quelli arrivati anche in occidente con furore c'è Yu degli Spettri di Yoshihiro Togashi, lo stesso di Hunter x Hunter. Sono ormai passati oltre 30 anni dall'inizio di YuYu Hakusho.

Come finì Yu degli Spettri? L'anime ebbe un finale abbastanza soddisfacente, chiudendo la serie in maniera organica e naturale, questo perché ovviamente era già ben noto qual era la conclusione del manga dopo l'arco dei "Tre re". Il finale del manga di Yu Yu Hakusho infatti fu nettamente diverso e improvviso.

Una volta concluso il torneo per decidere il nuovo re del mondo dei demoni, viene scoperto da Koenma che certe informazioni erano tutte false ed era stato pianificato il tutto in modo tale da separare completamente il mondo umano da quello spirituale e demoniaco. Un piano di re Enma che fa terminare il manga con una nota amara e imprevista, che non si realizza nell'anime, che porta invece a un futuro più pacifico per la coabitazione dei due mondi.

Ma perché il manga di Yu degli Spettri si interruppe improvvisamente? La risposta sta tutta nella carriera di Togashi: problemi di salute. Il mangaka, da diverso tempo, non riusciva più a sostenere una serializzazione settimanale su Weekly Shonen Jump, né sul piano fisico né su quello mentale. Una realtà che già esisteva da alcuni mesi e non di certo nuova per la redazione della rivista. All'epoca, infatti, Togashi era desideroso di terminare il manga molto prima, con l'inserimento dell'arco dei "Tre re" avvenuto soltanto successivamente, sotto pressione della redazione e del suo editor.

Così, decise di chiudere tutto e di allontanarsi dai manoscritti per un po'. Solo più tardi decise di tornare a lavorare sui manga, prima con Level E e poi con Hunter x Hunter.