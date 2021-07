Yu degli Spettri: la serie completa di Yamato arriva su Netflix

Gli anni '90 erano ricchi di anime proposti anche sulle televisioni nostrane. Mediaset e altre emittenti regionali e non proponevano diversi prodotti di vario genere, dedicato a target sia maschile che femminile. Uno dei nomi che circolava più spesso era Yu degli Spettri, nato dal manga di Yoshihiro Togashi.

Molto noto per Hunter x Hunter, il mangaka pubblicò su Weekly Shonen Jump la serie di YuYu Hakusho che divenne poi famosa anche in Italia sotto forma di anime. I 112 episodi furono in parte trasmessi su LA7, mentre in edizione home video l'anime di Yu degli Spettri fu proposto da Yamato Video con cofanetti e box per la raccolta completa.

Ora quell'edizione intitolata Yu degli Spettri: Ghost Files è arrivata su Netflix. Yamato Video ha annunciato sulla sua pagina Facebook che l'anime è tornato disponibile per lo streaming e che la piattaforma di Redmond detiene l'esclusiva per la trasmissione. Si arricchisce quindi questo brand dato che su Netflix è arrivato anche il film Yu degli Spettri: Il Sigillo D'oro.

E sempre la piattaforma sembra avere grande passione e attenzione per il brand creato diversi decenni fa da Togashi. Infatti Netflix sta producendo un live action di Yu degli Spettri, ancora senza data di uscita.