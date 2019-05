Yu Yu Hakusho, annunciato uno spettacolo dal vivo!

Chissà in quanti si ricorderanno, oggigiorno, Yu Yu Hakusho, quella serie televisiva di oltre un centinaio di episodi che raccontate le vicende di Yusuke Urameshi. Il peggior bullo della sua scuola, deceduto mentre salvava la vita di un bambino che stava affrontando la strada senza guardare, sta per tornare con uno spettacolo dal vivo!

Yoshihiro Togashi è tra gli autori di manga più talentuosi al mondo, inutile metterla diversamente, ma di menti geniali come lui ne nascono poche ogni anno. Seppur con i suoi discutibili difetti, ad esempio le sue pause con la sua ultima serializzazione, Hunter x Hunter, è sempre stato un uomo ricco di idee, che è stato in grado di inserire ogni pezzo che immaginava nel grande puzzle della trama. Le avventure di Gon, infatti, sono strepitose, perché navigano in un mondo creato maniacalmente, con dei personaggi dalla caratterizzazione ricercata e assoluta.

Eppure, prima che questo piccolo capolavoro shonen prendesse vita, il sensei ha lavorato a una precedente opera che è stata di ispirazione per molti altri manga venuti dopo, ovvero Yu Yu Hakusho. Da uno stile nella serie animata che può risultare "superato", con un design non recente, il titolo è estremamente dinamico, attuale, in grado di farvi provare le stesse emozioni che provaste nella vostra infanzia, durante la prima visione di Dragon Ball. Per questo motivo, l'annuncio di un nuovo spettacolo dal vivo dedicata all'opera non può che farci piacere, perché rimette in moto un franchise che è molto più potente di tanti altri, immortale nonostante i suoi 25 anni di vita.

Lo spettacolo, inoltre, sarà diretto da Chuji Mikasano (sceneggiatore di Tokyo Ghoul) è inizierà a partire dal 28 agosto fino al 2 settembre, nel solito Paese del Sol Levante. Nel corso dello stesso mese di settembre l'adattamento verrà replicato altre 3 volte. I fan, che solo poco tempo fa avevano omaggiato l'opera con un'illustrazione, hanno reagito entusiasti all'annuncio, condividendo le proprie alte aspettative sul web.

Vi ricordiamo, infine, che potete recuperare la serie televisiva su Netflix che ha da pochi mesi acquisito i diritti. Quale momento migliore, dunque, per iniziarlo?