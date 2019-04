Yu Yu Hakusho: una bellissima fan art omaggia la serie di Yoshihiro Togashi

Con il titolo italiano di Yu degli Spettri, il manga di Yoshihiro Togashi, che successivamente realizzerà Hunter x Hunter, si concludeva nel lontano 1994. Nonostante il tempo, l'opera ha lasciato un segno profondo nel cuore di molti appassionati e ancora oggi si vedono meravigliose fan art, come quella pubblicata di recente da un artista.

La storia che vede il protagonista Yusuke Urameshi, alle prese con il mondo degli spiriti, ha mantenuto negli anni un grande seguito di appassionati, che ancora oggi ci tiene ad omaggiare la serie. Di recente avevamo parlato del fatto che i fan nipponici vorrebbe vedere un remake moderno di Yu Yu Hakusho. Durante la New York Toy Fair 2019, inoltre, è stata annunciata la nuova collezione di Funko Pop di Yu Yu Hakusho in arrivo quest'anno.

Di recente, è stata pubblicata su Twitter una meravigliosa fan art da parte di un artista giapponese, che potete ammirare in fondo alla notizia. Nel disegno troviamo il protagonista della serie, Yusuke Urameshi, con sulla spalla Pu, la creatura spirituale nata dall'uovo che il Piccolo Enma aveva affidato a Yusuke come prova per tornare in vita. Dal commento dell'artista, è inoltre possibile percepire tutto l'amore che quest'ultimo prova per la serie di Togashi.

Vi ricordiamo infine che la serie anime di Yu Yu Hakusho è disponibile su Netflix, doppiata in italiano.