Yu Yu Hakusho: Funimation mette in commercio un bellissimo Funko Pop dedicato a Hiei

Buone notizie per tutti i fan di Yu Yu Hakausho, l'anime tratto dall'opera cartacea di Yoshihiro Togashi. Il profilo Twitter di Funimation infatti, ha appena confermato il lancio sul mercato dell'anticipatissimo Funko Pop dedicato a Hiei, l'amatissimo spettro amico del protagonista Yusuke Urameshi.

I preorder per il pupazzetto sono stati aperti in data odierna, mentre le spedizioni avverranno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il costo, il prezzo sembrerebbe girare intorno ai 13 dollari (circa 11 euro), tuttavia sarà impossibile avere delle conferme sino al lancio in Europa.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Viniyl o Bubble Heads. Ogni statuetta è alta circa 13 centimetri.

il ragazzo raffigurato nella statuetta, Hiei, è uno dei migliori amici di Urameshi, il protagonista di Yu degli Spettri. Dopo essere morto salvando la vita ad un ragazzino, Urameshi diventa un detective degli spiriti e viene riportato temporaneamente sulla Terra. Qui, egli farà la conoscenza di Yusuke, Kurama e dello stesso Hiei, i suoi nuovi compagni di viaggio.

