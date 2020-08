Yu Yu Hakusho: Hiei mostra la tecnica del Drago Nero in un video fan made

Yoshihiro Togashi era ancora un mangaka poco conosciuto quando nel 1992 pubblicò il primo capitolo di Yu Yu Hakusho , conosciuta in Italia come Yu degli Spettri. Appena due anni dopo vinse proprio grazie a quest'opera il Premio Shogakukan, uno dei più importanti del settore, che sottolinea ancora di più l'originalità del mangaka.

Anche se per festeggiare i 25 anni della serie sono stati pubblicati nel 2017 degli speciali OVA, Yu Yu Hakusho rimane una delle serie shonen che i fan vorrebbero vedere in una nuova veste grafica, odierna, che potrebbe rendere molto meglio le animazioni, comunque di ottima qualità, realizzate dal celebre Studio Pierrot.

Immaginando come apparirebbe la serie al giorno d'oggi, l'artista @@AzouraArt ha deciso di animare una delle tecniche segrete di Hiei, ottenendo un risultato a dir poco eccezionale, come potete vedere nel video riportato in calce alla notizia. La tecnica rappresentata è sicuramente una delle migliori viste nell'intera opera di Togahashi, e si tratta del Fuoco del Drago Nero, mostrata per la prima volta nell'anime durante lo scontro tra Hiei e Zeru, al torneo delle arti marziali nere.

Ricordiamo che Hiei e il suo Drago hanno ottenuto una meravigliosa statua, e che il protagonista Yusuke ha ottenuto un fedele e simpatico Nendoroid.