Yu Yu Hakusho - Il Sigillo d'Oro, il film d'animazione del 1993 debutta su Netflix

Per gli appassionati di anime abbonati a Netflix il mese di luglio è uno dei più succulenti. I bollenti spiriti estivi verranno spenti da un'inaspettata aggiunta al catalogo del colosso dello streaming, Yu Yu Hakusho - Il Sigillo d'Oro.

Dopo l'arrivo dei primi 48 episodi di Pokémon Esplorazioni, e di tre pellicole di grande caratura, Weathering With You, Her Blue Sky ed Hello World, su Netflix approda anche Yu Yu Hakusho - Il Sigillo d'Oro. Un'aggiunta al catalogo che ribadisce quanto il colosso statunitense dello streaming stia spingendo nel settore degli anime.

Da noi meglio conosciuto come Yu degli Spettri, il Sigillo d'Oro è una pellicola del 1993 basata sull'opera di Yoshihiro Togashi. Ecco la sinossi del film d'animazione diretto da Noriyuki Abe presso lo Studio Pierrot. "Durante le vacanze estive, Yusuke e Kuwabara trascorrono il tempo libero combattendo gang rivali. Tuttavia, vengono interrotti dall'arrivo di Botan, che comunica loro che il Piccolo Enma, principe del Regno degli Spiriti, è stato rapito. In cambio della sua liberazione è stato cheisto il "sigillo d'oro", un oggetto talmente potente da portare il suo possessore sul trono del Regno degli Spiriti. Yusuke e compagni dovranno salvare il Piccolo Enma impedendo che i rapitori entrino in possesso del sigillo d'oro".

La pellicola, della durata di soli 24 minuti, è arrivata in Italia con Yamato Video. Dalla collaborazione tra TOHO e Netflix, arriverà il live action di Yu degli Spettri. Scopriamo le prime immagini dal set.



Ecco il motivo per cui il manga di Yu Yu Hakusho non è mai giunto a conclusione. La denuncia dell'autore di Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, il 70% degli incassi in tasse.