Yu Yu Hakusho, in arrivo la nuova collezione di Funko Pop

Durante la New York Toy Fair 2019, importante evento che permette alle aziende di giocattoli di sponsorizzare e pubblicizzare le uscite imminenti delle proprie linee di gadget, Funko ha presentato i nuovi prodotti dedicati a Yu Yu Hakusho.

Ci sono opere che nonostante sia trascorso del tempo dalla loro conclusione sono rimasti comunque nel cuore dei fan. Una di queste è senza alcun dubbio Yu Yu Hakusho, opera d'animazione tratta dall'omonimo manga di Yoshihiro Togashi.

Per rinfrescare il ricordo di questa serie, Funko ha voluto presentare la nuova incredibile collezione di figure pop al noto evento annuale New York Toy Fair. In calce all'articolo potete ammirare i cinque personaggi dall'inconfondibile design con la testa grande e gli occhi tondi che caratterizzano i Funko Pop. Prossimamente disponibili, le figure di Yusuku, Kuwabara, Kurama, Botan e un esclusivo Hiei sono ricche di dettagli e ciascuna reca in mano la loro arma caratteristica.

Al momento non disponiamo di una data specifica per il loro rilascio, nè una cifra esatta, tuttavia è possibile effettuare un preordine. Questa splendida collezione è solo una delle tante presentate da Funko al New York Toy Fair 2019, se volete potete dare un'occhiata sulla pagina Twitter ufficiale @OriginalFunko, sempre aggiornata.

Ricordiamo che la serie animata di Yu Yu Hakusho (in italiano Yu degli Spettri) è interamente disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix.