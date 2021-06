Yu Yu Hakusho incontra Jojo: un'incredibile fanart unisce i mondi di Togashi e Araki

Il mondo degli anime e dei manga è ricco di opere indimenticabili, capaci ancora oggi di lasciare un segno nei lettori e negli spettatori. Tra queste si trova indubbiamente Yu Yu Hakusho, opera del maestro Yoshihiro Togashi che nella prima metà degli anni '90 ha ottenuto un grande successo, grazie a idee originali e personaggi ben caratterizzati.

Qualche anno prima, precisamente nel 1987, il ventisettenne Hirohiko Araki aveva dato inizio a Le Bizzarre Avventure di Jojo, un altro pilastro della categoria shonen. Per quanto le due opere siano effettivamente diverse, l’utente @zzyzzyyart ha realizzato la strepitosa illustrazione crossover che potete trovare in calce alla notizia.

Kazuma Kuwabara, in perfetto stile Jojo, si ritrova al fianco di Okuyasu Nijimura di Diamond Is Unbreakable, quarta parte dell’opera di Araki. Ad accompagnarli c’è Knuckle Bine, Beast Hunter che appare nella saga delle Formichimere di Hunter x Hunter, altra serie firmata da Togashi e ormai in pausa da tre anni. Un omaggio eccezionale a tre opere estremamente importanti nel panorama degli shonen moderni. Come di consueto lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni.

Ricordiamo che una foto dal set dell'adattamento live action ha rivelato chi è l'attore che interpreterà Yusuke, e vi lasciamo a 5 segreti che forse non sapete sul protagonista della serie.