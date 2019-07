Yu Yu Hakusho: un meraviglioso cosplay porta in vita Kurama

Sono ormai passati venticinque anni dalla conclusione dell'opera di Yoshihiro Togashi, che successivamente realizzerà il famoso Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Tuttavia, l'opera continua a far parlare di sé e di recente ha fatto il suo debutto uno spettacolo dal vivo dedicato al manga di Togashi.

Ricorderete sicuramente quello che si potrebbe definire uno dei tornei più emozionanti che si siano mai visti sulle pagine di Weekly Shonen Jump, il Dark Tournament di Yu Yu degli Spettri. Mettendo il protagonista Yusuke Urameshi e i suo compagni, contro numerosi combattenti demoniaci, ognuno di loro ha dovuto escogitare nuovi modi e abilitò per sconfiggere gli avversari che gli si sono parati davanti.

Uno di quelli che è cambiato maggiormente è sicuramente Kurama, che ha dovuto risvegliare il suo lato demoniaco celebrato di recente da un fan con un meraviglioso cosplay. L'account Twitter ufficiale di Shonen Jump ha pubblicato, nel post che potete trovare in calce alla notizia, un meraviglioso cosplay di Kurama che tiene in mano una rosa. Come potrete constatare anche voi, il cosplay è stato decisamente apprezzato.

Come menzionato sopra, Kurama ha dovuto scatenare il suo alter ego demoniaco per sopravvivere ai combattenti demoniaci che hanno partecipato al Dark Tournament. Kurama è quasi paragonabile a Naruto prima che Naruto esistesse.

Vi consigliamo infine di dare un'occhiata ad un meravigliosa fan art di Hiei.