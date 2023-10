Yu Yu Hakusho: Netflix pubblica un primo sguardo della serie live action

Yu Yu Hakusho, il classico manga di Yoshihiro Togashi, sta per tornare in un adattamento live-action su Netflix entro la fine dell'anno. L'annuncio aveva già suscitato parecchio interesse tra i fan degli anime, ma dopo il trailer del Geeked Week le aspettative si sono alzate ulteriormente.

La serie, che sarà presentata in anteprima il 14 dicembre, è diretta da Sho Tsukikawa e ha un cast che include Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Shuhei Uesugi nei panni di Kuwabara, Jun Shison nei panni di Kurama e Kanata Hongo nei panni di Hiei. Nel trailer dell'evento Geeked Week di Netflix, è stato mostrato un primo sguardo del live action.

Erano anni che i fan della serie chiedevano a gran voce un remake di Yu Yu Hakusho, specie dopo la brusca interruzione del manga.

La storia ruota attorno a Yusuke Urameshi, uno studente delle medie che muore in un incidente mentre cerca di salvare un bambino. Ma dato che nell'aldilà nessuno si aspettava che un delinquente come Yusuke morisse compiendo un atto di bontà, gli viene rivelato che non c'è posto per lui nel mondo degli spiriti. Tuttavia, Dopo aver superato un processo, Yusuke diventa un detective degli inferi e si ritrova coinvolto in un mistero che avvolge il mondo degli umani, dei demoni e il mondo degli spiriti stesso.

La serie è una produzione di Shueisha, TOHO, ROBOT e Netflix, e promette di essere un adattamento fedele all'opera originale.