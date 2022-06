Yu Yu Hakusho: i protagonisti nelle illustrazioni celebrative per i 30 anni dell'anime

Nel 1992 in Giappone debuttava l’anime di Yu Yu Hakusho. Basata sull’omonimo manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi, che anni dopo diventerà autore di Hunter x Hunter, la serie rimane ancora molto apprezzata, e per celebrare i 30 anni dalla prima pubblicazione sono state diffuse delle nuove illustrazioni.

Il 2022 rappresenta sicuramente un anno importante nella carriera di Togashi. Da una parte il ritorno del manga di Hunter x Hunter dopo più di 3 anni, dall’altra le iniziative e i progetti in serbo per festeggiare il trentesimo anniversario dell’anime di Yu Yu Hakusho, possono impegnare molto l’autore.

Mentre in Giappone i fan festeggiano Yusuke e gli altri con gadget e materiale esclusivo, in occidente l’eco delle celebrazioni arriva tramite i post condivisi dalla pagina ufficiale della produzione. Come potete vedere dal post riportato in calce, sono state diffuse delle illustrazioni modernizzate dei protagonisti, basate sui disegni presenti sulle copertine dell’edizione kanzenban del manga, arrivata in Italia grazie all'editore Star Comics.

Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate di questi nuovi artwork. Per concludere ricordiamo che nel 2023 su Netflix dovrebbe arrivare la serie live action di Yu Yu Hakusho, e vi lasciamo ad un simpatico crossover tra Yu degli Spettri e Jojo.