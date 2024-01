Yu Yu Hakusho ha rischiato di non concludersi! Togashi voleva abbandonare il manga

Yoshihiro Togashi è celebre in tutto il mondo per Hunter x Hunter, ma non solo. Prima della storia di Gon, il mangaka raggiunse il successo con un altro shonen. Facciamo riferimento a Yu Yu Hakusho, in Italia meglio noto con il nome di Yu degli Spettri. Ma sapete che Togashi voleva abbandonare Yu Yu Hakusho a metà?

I persistenti problemi di salute del maestro Togashi rischiano di privare i lettori del finale di Hunter x Hunter. Per paura delle sue stesse condizioni, addirittura Togashi ha rivelato un possibile finale di Hunter x Hunter. Ma sapete che in passato un'altra sua opera rischiò di non vedere mai la fine?

Icona dello shonen di inizi anni Novanta, Yu degli Spettri è recentemente tornato in auge per via dell'adattamento live-action recentemente distribuito in streaming su Netflix. Il successo della serie TV di Yu Yu Hakusho porterà probabilmente alla produzione di una seconda stagione. I fan possono tuttavia apprezzare l'opera per intero attraverso il manga serializzato tra il '90 e il '94.

In una serie di Q&A che trovate in calce all'articolo, Togashi-sensei ha rivelato di aver provato 'sollievo' dopo la fine di Yu Yu Hakusho. L'autore ha inoltre rivelato di aver desiderato di chiudere in anticipo la storia per ben due volte. La prima volta che Togashi ha provato ad abbandonare Yu degli Spettri è quando, durante la stesure delle pagine a colori del combattimento tra Yusuke e Chu nel Torneo Oscuro, le sue condizioni fisiche erano gravemente peggiorate.

Un'altra volta in cui Yu Yu Hakusho ha rischiato di venire abbandonato è stato nel periodo in cui Yusuke ha combattuto Sensui. All'epoca Togashi non voleva più disegnare manga e provava nausea anche solo nel sedersi per disegnare. Chiese alla redazione se avrebbe potuto abbandonare il manga di Yu Yu Hakusho, ma successivamente riuscì a perseverare nel suo lavoro. Riuscirà Togashi a portare a termine anche Hunter x Hunter?