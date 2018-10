Yu Yu Hakusho sarà il tema centrale dell'ultimo numero della rivista Weekly Shounen Jump!

Per commemorare il 50° anniversario della sua fondazione, Weekly Shonen Jump ha rivelato il suo ultimo progetto legato alla serie Yu Yu Hakusho. Popolare in tutto il mondo, la serie è stata scelta come tema centrale dell'ultimo numero della rivista, che ha coinvolto i fan in un recente sondaggio.

Dopo il rilascio dei cofanetti Blu-ray per festeggiare il 25° anniversario della serie animata Yu Yu Hakusho e l'annuncio dell'uscita di un nuovo OVA, che verrà mostrato il 6 ottobre prossimo in anteprima in occasione dell’evento Anime Festival Festival Tokyo 2018, la rivista nipponica Weekly Shonen Jump ha deciso di festeggiare il traguardo e il successo ottenuti con il lancio di un'edizione speciale dedicata alla serie soprannaturale di Togashi Yoshihiro.

Intitolato Yu Yu Hakusho Jump Best Scenes Top 10, il numero speciale raccoglierà le 10 scene più memorabili della serie, alcune delle quali sono state selezionate direttamente dai fan. Il viaggio nella memoria non finisce qui, in quanto questo volumetto speciale includerà anche l'ultimo capitolo della serie dal titolo "Sorekara ...". L'autore, Togashi, ha inoltre collaborato alla creazione di una nuova illustrazione per uno speciale adesivo bonus.

L'uscita di Yu Yu Hakusho Jump Best Scenes Top 10 è prevista per oggi, 4 ottobre 2018!

Yu Yu Hakusho, conosciuto anche come Yu degli spettri, è un manga shonen nato dalla fantasia di Yoshihiro Togashi, pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994; la serie è composta da 175 capitoli raccolti in 19 tankobon e dalla storia narrata nel manga è stata tratta una serie anime di 112 puntate suddivise in quattro stagioni e due lungometraggi d'animazione.