Yu Yu Hakusho: di che segno zodiacale è Yusuke e in che modo influisce sulla sua persona?

Con il recente approdo della nuova edizione italiana sul canale Mediaset Italia 2, analizziamo le caratteristiche di Yusuke Urameshi. Di che segno zodiacale è, e in che modo la sua costellazione incide sulla sua personalità?

In qualche modo, l’astrologia fornisce accurate spiegazioni sull’indole di una persona, ma ciò vale anche per il mondo degli anime? Proviamo a fornire una risposta a tale quesito analizzando la natura del protagonista dell’opera di Yoshihiro Togata attraverso il suo segno zodiacale.



Essendo nato il 26 marzo, Yusuke è del segno dell’Ariete. Questa costellazione gli calza a pennello, poiché all’inizio dell’avventura era un teppista di strada, un delinquente che marinava la scuola e che attaccava briga con chiunque. Questo suo fare testardo rientra tra le negatività di un Ariete.



Per quanto riguarda i tratti positivi, Yusuke ha un forte senso della giustizia e sfrutta la natura ottusa per aiutare chi ha bisogno. Le persone nate sotto il segno dell’Ariete, infatti, sono note per essere orientate all’azione, e per non preoccuparsi del pensiero altrui.



Che si tratti di fare risse con altri teppisti, o di salvare il mondo dai pericoli spirituali, Yusuke si dimostra coraggioso e al tempo stesso gentile, esattamente come un vero Ariete.



Per altre curiosità e approfondimenti del genere, vi lasciamo al segno zodiacale di Goku. Vi ricordiamo che Yu Yu Hakusho è arrivato, senza censure, nel palinsesto di Italia 2, che si è sposato di recente sul canale 49 del digitale terrestre.