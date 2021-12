Yu Yu Hakusho, la serie senza censure da oggi su Italia 2: tutti i dettagli

Il maestro Yoshihiro Togashi è una personalità molto nota all'interno della cultura manga, alle volte in termini negativi a causa della serializzazione di Hunter x Hunter che da oltre 3 anni non esce su Shonen Jump con un nuovo capitolo. Altrettanta sfortuna ebbe Yu Yu Hakusho con le battute finali della trama, in parte compensate dall'anime.

Ed è proprio l'adattamento televisivo di Yu degli Spettri, titolo nostrano di Yu Yu Hakusho, che presto tornerà sul piccolo schermo delle televisioni italiane. Attraverso un comunicato diramato sui propri canali social, Yamato Video, che detiene i diritti di distribuzione della serie, ha confermato l'approdo dell'anime su Italia 2 già a partire da questa sera in versione rimasterizzata e senza censure.

I primi due episodi, intitolati rispettivamente "Cose dell'altro mondo" e "Il re dell'inferno Jr." compiranno il loro debutto in seconda serata a partire dalle ore 22:45. Per coloro che invece non avranno modo di sintonizzarsi su Italia 2, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Yu Yu Hakusho è disponibile anche su Netflix con tanto di doppiaggio in italiano.

E voi, invece, sfrutterete quest'occasione per riguardare uno dei titoli che ha reso celeebre Yoshihiro Togashi in tutto il mondo? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.