Yu Yu Hakusho: spunta in rete un nuovo poster dedicato a Yusuke e Raizen

Tratto dall’omonimo manga di Yoshihiro Togashi, autore di Hunter X Hunter, l’anime di Yu Yu Hakusho sta celebrando il proprio 25° anniversario. Di conseguenza, lo studio d’animazione Pierrot ha recentemente realizzato uno speciale OAV ed un nuovo poster dedicato al protagonista Yusuke Urameshi...

Visionabile in calce all’articolo, il suddetto poster è stato pubblicato sull’ultimo numero del magazine nipponico Animedia e condiviso in rete dalla fonte d’informazione Yonkou Productions. Piuttosto dettagliata, l’immagine ci ricorda il motivo per cui la serie di Yu Yu Hakusho, anche dopo la conclusione, sia riuscita a rimanere nel cuore degli appassionati.



Sebbene l’arco del Mondo Demoniaco sia durato relativamente poco, impedendo ai fan di assistere all’intero torneo fra spettri e demoni, la suddetta saga ha spinto Yusuke e gli altri protagonisti della vicenda ad ottenere un livello di potenza inimmaginabile, che appunto ha costretto l’autore a chiudere baracca.

Soffermandoci sull’immagine, è impossibile non notare la straordinaria somiglianza fra la versione demoniaca di Yusuke ed il suo potente antenato, Raizen. Sfortunatamente la suddetta trasformazione, sia nel manga che nell’anime di Yu Yu Hakusho, è stata utilizzata una sola volta, impedendo ai fan di comprendere il vero limite del potenziale di Urameshi.

E voi, cosa ne pensate del poster? Vi piacerebbe rivedere in azione Yusuke ed i suoi compagni?