Yu Yu Hakusho, spunta in rete una clip inedita per l'anniversario

Dopo la recente pubblicazione di due OAV inediti della serie Yu Yu Hakusho, i fan hanno visto apparire sul web un filmato che mostra il protagonista Hiei mentre usa una delle sue tecniche più potenti. Che si tratti di uno dei due speciali in arrivo?

Se cercate qualche serie da recuperare per la festa di Halloween, forse Yu Yu Hakusho (conosciuto in Italia come Yu degli Spettri) è quello che state cercando. Proprio nelle ultime settimane del resto, la serie ha ricevuto due OAV inediti, e, in occasione dell'anniversario dell'opera, gli appassionati hanno visto pubblicata online una clip.

In questo filmato, che molto probabilmente proviene da uno dei due speciali televisivi ancora inediti e (forse) in procinto di essere pubblicati in Europa, possiamo vedere Hiei che apre il suo terzo occhio. Nonostante non si possa comprendere molto del contesto in cui si svolge la scena, possiamo osservare il protagonista mentre utilizza una delle sue tecniche più letali, il Dragon of the Darkness Flame, potenziata ulteriormente dalle straordinarie capacità dell'occhio sopracitato.

Ancora non si sa nulla e nessun annuncio è stato fatto riguardo questi OAV, e non si sa nemmeno se usciranno altrove oltre che nella terra del sol levante, anche se i fan sperano vivamente di vedere la versione home video arrivare oltreoceano, prima o poi.

Anche noto in Italia come Yu degli Spettri, il manga di Yu Yu Hakusho è stato scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi (che pochi anni dopo ha creato Hunter x Hunter). Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump tra il 1990 ed il 1994, il fumetto si è concluso dopo 19 volumi, ispirando una serie televisiva da 112 episodi e due lungometraggi d’animazione. In Italia il manga di Yu degli Spettri è stato pubblicato (più volte) dall’editore Star Comics, mentre l’anime è disponibile in cofanetti home video grazie a Yamato Video.