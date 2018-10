Yu Yu Hakusho, spuntano in rete otto nuovi screenshot tratti dagli OAV

Mancano ormai solo un paio di giorni al rilascio del quarto ed ultimo volume nipponico della nuova edizione home video di Yu Yu Hakusho, che per l’occasione includerà due OAV completamente inediti. In attesa di poter ammirare coi nostri occhi i due attesissimi episodi, in rete sono apparsi dei nuovi screenshot.

Consultabili in calce all’articolo, le otto nuove immagini di Yu Yu Hakusho sono tratte sia dal primo OAV, che ci mostrerà il primo incontro fra Hiei ed il giovane Shuichi Minamino (l’identità umana assunta dal demone Kurama), che dal secondo episodio speciale, che invece adatterà il penultimo capitolo del manga originale.



Purtroppo gli otto screenshot non svelano molti dettagli sulla trama degli OAV, ma quantomeno ci permettono di capire come apparirebbe un anime di Yu Yu Hakusho prodotto ai giorni nostri. Vedendo Hiei e Kurama in tutto il loro splendore, è assai probabile che qualsiasi fan della serie non riesca a fare a meno di desiderare un totale remake dell’opera, come avvenuto recentemente per lo storico anime di Captain Tsubasa - Holly e Benji. Non siete forse d'accordo con noi?

Anche noto in Italia come Yu degli Spettri, il manga di Yu Yu Hakusho è stato scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi (che pochi anni dopo ha creato Hunter x Hunter). Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump tra il 1990 ed il 1994, il fumetto si è concluso dopo 19 volumi, ispirando una serie televisiva da 112 episodi e due lungometraggi d’animazione.

In Italia il manga di Yu degli Spettri è stato pubblicato (più volte) dall’editore Star Comics, mentre l’anime è disponibile in cofanetti home video grazie a Yamato Video. Guarderete i nuovi OAV? E soprattutto, acquistereste i cofanetti blu-ray qualora l'editore decidesse di proporli anche nel nostro paese?